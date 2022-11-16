В Испании обнаружили руку с предположительно древнейшим баскским текстом

Археологи обнаружили бронзовую руку на севере Испании. Об этом сообщает Arkeonews.
Находку сделали на территории археологического памятника Ирулеги в 8 километрах от Памплоны в регионе Наварра. Он непосредственно примыкает к Стране Басков, и на этой территории также проживает много представителей этого народа. Рука лежала неподалеку от стен средневекового замка, в древнем поселении возрастом 2000 лет. На пороге одного из домов лежала бронзовая пластина длиной 14 сантиметров, произведенная в I веке до нашей эры и напоминающая человеческую руку. Ее тыльная сторона была исписана непонятными символами, или письменами, также имелось отверстие для подвешивания — вероятно предмет играл ту же роль, что в позднейшую эпоху висящая над дверью подкова.
После того, как руку отмыли и взяли для анализа, выяснилось, что на ней, скорее всего, написаны слова на баскском языке. Как минимум, первое слово читается как «сорионеку», что звучит идентично слову «зорионеко» («удача») современного баскского языка. Остальная часть надписи пока не прочитана. Ученые предполагают, что это могут быть имена неизвестных древних баскских богов.
«Рука из Ирулеги, несомненно, является первым документом, написанным на баскском языке специфически баскской системой письма [фонетико-силлабический алфавит, где знаки обозначают как буквы, так и слоги], а также является самым длинным [баскским] текстом, известным на сегодняшний день», — утверждает Хавьер Веласа из Барселонского университета.
В случае подтверждения открытия оно докажет, что баскский язык использовался уже 2000 лет назад.
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