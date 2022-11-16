В Испании обнаружили руку с предположительно древнейшим баскским текстом

Находку сделали на территории археологического памятника Ирулеги в 8 километрах от Памплоны в регионе Наварра. Он непосредственно примыкает к Стране Басков, и на этой территории также проживает много представителей этого народа. Рука лежала неподалеку от стен средневекового замка, в древнем поселении возрастом 2000 лет. На пороге одного из домов лежала бронзовая пластина длиной 14 сантиметров, произведенная в I веке до нашей эры и напоминающая человеческую руку. Ее тыльная сторона была исписана непонятными символами, или письменами, также имелось отверстие для подвешивания — вероятно предмет играл ту же роль, что в позднейшую эпоху висящая над дверью подкова.