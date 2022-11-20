Что такое «ГОСТ VPN»: отечественный VPN от «Ростелекома»

Отечественное законодательство обязывает ряд организаций шифровать передаваемую цифровую информацию. Среди них числятся операторы персональных данных, такие как банки, страховые компании, организации сферы здравоохранения и электроэнергетики, а также государственные структуры. Для этих целей необходимо закупить специальное дорогостоящее оборудование и тщательно следить за его состоянием, что несет дополнительные расходы на сотрудников и техобслуживание.

Фото: Ростелеком Ростелеком

Программа «ГОСТ VPN» позиционируется «Ростелекомом» как решение этих проблем. Этот абонемент, распространяемый по платной подписке, включает в себя планировку инфраструктуры, закупку нужного оборудования и его установку на объектах организации. Иными словами, оператор интернет-связи берет на себя все задачи, которые могут вызвать какие-либо трудности. Подписка не только помогает клиенту соблюсти формальные требования регуляторов насчет защиты персональных данных: она также позволяет сэкономить деньги и человеческие ресурсы, которые понадобились бы для развертывания инфраструктуры.

Нюанс лишь в том, что весь трафик будет проходить через серверы «Ростелекома», что автоматически отрезает доступ к заблокированным на территории РФ ресурсам — это не всегда оптимально для бизнеса. Однако индивидуальным пользователям Интернета не стоит об этом беспокоиться: «ГОСТ VPN» — это предложение именно для крупных компаний и предпринимателей.