В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
15 часов назад

Что такое «ГОСТ VPN»: отечественный VPN от «Ростелекома»

Мария Иванова

Отечественное законодательство обязывает ряд организаций шифровать передаваемую цифровую информацию. Среди них числятся операторы персональных данных, такие как банки, страховые компании, организации сферы здравоохранения и электроэнергетики, а также государственные структуры. Для этих целей необходимо закупить специальное дорогостоящее оборудование и тщательно следить за его состоянием, что несет дополнительные расходы на сотрудников и техобслуживание.

Что такое «ГОСТ VPN»: отечественный VPN от «Ростелекома»
Фото: РостелекомРостелеком

Программа «ГОСТ VPN» позиционируется «Ростелекомом» как решение этих проблем. Этот абонемент, распространяемый по платной подписке, включает в себя планировку инфраструктуры, закупку нужного оборудования и его установку на объектах организации. Иными словами, оператор интернет-связи берет на себя все задачи, которые могут вызвать какие-либо трудности. Подписка не только помогает клиенту соблюсти формальные требования регуляторов насчет защиты персональных данных: она также позволяет сэкономить деньги и человеческие ресурсы, которые понадобились бы для развертывания инфраструктуры.

Нюанс лишь в том, что весь трафик будет проходить через серверы «Ростелекома», что автоматически отрезает доступ к заблокированным на территории РФ ресурсам — это не всегда оптимально для бизнеса. Однако индивидуальным пользователям Интернета не стоит об этом беспокоиться: «ГОСТ VPN» — это предложение именно для крупных компаний и предпринимателей.

Ростелеком
Наука и техника,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители