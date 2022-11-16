Сибирские ученые создадут тест-системы для ранней диагностики заболевания позвоночника

«Активность болезни можно выявить по уровню определенных белков-биомаркеров в сыворотке крови, для которых и разрабатываются тест-системы. Сейчас, как правило, во всем мире для определения этих биомаркеров используют иммуноферментный анализ, работающий на основе специфических антител. Метод достаточно точный, но имеющий свои ограничения. Антитела — это молекулы белковой природы, которые получают биотехнологическим способом. Для исследования заболеваний, протекающих годами, тест-системы на основе антител дают недостаточную воспроизводимость — результаты первых и повторных анализов могут отличаться. Кроме того, антитела чувствительны к условиям хранения и транспортировки. Поэтому важна разработка новых тест-систем, в которых элементы, реагирующие на анализируемое соединение в сыворотке крови, будут представлены не антителами, а какими-либо альтернативными молекулами», — отметила руководитель проекта, заведующая лабораторией химии РНК ИХБФМ СО РАН кандидат химических наук Мария Александровна Воробьева.