Сибирские ученые создадут тест-системы для ранней диагностики заболевания позвоночника

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН совместно с сотрудниками НИИ клинической и экспериментальной лимфологии разрабатывают новые системы на основе аптамеров для точной и ранней диагностики болезни Бехтерева. О работе сообщается на сайте Сибирского отделения РАН.
Анкилозирующий спондилит, или болезнь Бехтерева — аутоиммунное воспалительное ревматическое заболевание. Оно развивается у людей в возрасте до 40 лет и характеризуется воспалительным поражением суставов и позвоночника, которое сопровождается болью и ограничением подвижности, а постепенно может привести к сращению позвонков и инвалидизации человека.
Новая тест-система будет основана на связывании белков с аптамерами — небольшими молекулами, которые специфически связываются с веществами-биомаркерами болезни Бехтерева. Как отметили ученые, аптамеры имеют строго определенный состав, поэтому их проще получить, чем антитела, используемые сейчас для диагностики.
«Активность болезни можно выявить по уровню определенных белков-биомаркеров в сыворотке крови, для которых и разрабатываются тест-системы. Сейчас, как правило, во всем мире для определения этих биомаркеров используют иммуноферментный анализ, работающий на основе специфических антител. Метод достаточно точный, но имеющий свои ограничения. Антитела — это молекулы белковой природы, которые получают биотехнологическим способом. Для исследования заболеваний, протекающих годами, тест-системы на основе антител дают недостаточную воспроизводимость — результаты первых и повторных анализов могут отличаться. Кроме того, антитела чувствительны к условиям хранения и транспортировки. Поэтому важна разработка новых тест-систем, в которых элементы, реагирующие на анализируемое соединение в сыворотке крови, будут представлены не антителами, а какими-либо альтернативными молекулами», — отметила руководитель проекта, заведующая лабораторией химии РНК ИХБФМ СО РАН кандидат химических наук Мария Александровна Воробьева.
По данным ученых, у подавляющего числа пациентов точный диагноз впервые подтверждается только через семь лет после первых симптомов. При этом упускается время для наиболее эффективной терапии. Новая тест-система поможет не только быстрее диагностировать болезнь Бехтерева, но и отслеживать уровень биомаркеров болезни и эффективнее назначать лечение. Это позволит предотвратить снижение качества жизни пациентов.
Ученые подчеркнули, что их подход возможно применить для любых заболеваний, которые можно обнаружить по конкретному веществу — от болезней сердца и инфекций до рака.