Тинькофф разработал первый в России сканер номера телефона

Тинькофф разработал и запустил в мобильном приложении сканер номера телефона, который распознает любые номера телефонов — напечатанные и написанные от руки.
С помощью сканера клиенты Тинькофф могут быстро совершить денежный перевод, отсканировав любой номер телефона в любом виде.
Для создания сканера специалисты Центра разработки искусственного интеллекта Тинькофф разработали собственную рукописную базу почерков.
Сканер распознает цифры телефонного номера на основе нейронных сетей и алгоритмов, которые обучались на больших массивах данных.
При наведении умной камеры на номер телефона сканер анализирует изображение, находит области с цифрами и объединяет их в строки, убирая информацию, которая не относится к номеру телефона. Далее выявленные строки распознаются с помощью нейронной сети, из полученных вариантов алгоритм поиска выбирает наиболее подходящие последовательности цифр, относящиеся к номерам телефонов российских операторов.
Сканер обрабатывает одно изображение менее чем за 0,3 секунды. Если на поверхности изображены несколько телефонных номеров одновременно, сканер считывает их все и предлагает пользователю выбрать нужный.
К запуску сканера Тинькофф создал видео, которое показывает как работает технология в действии.
"Сила команды Тинькофф в том, что мы, основываясь на последних технологических трендах, методом test and learn создаем собственные решения, помогающие пользователям решать ежедневные бытовые задачи. Так, начав работать над сканером, мы поняли, что стандартные наборы рукописных данных не подходят под наши задачи — в реальной жизни люди пишут цифры иначе. Поэтому, чтобы сканер быстро и четко считывал написанные от руки номера телефонов, мы разработали собственный генератор всевозможных почерков, который позволил создать технологию распознавания номеров. Когда вы попробуете отсканировать номер телефона для перевода, вы удивитесь, насколько это удобно и быстро — магия внутри мобильного приложения", — отметил вице-президент по бизнес-технологиям Тинькофф Константин Маркелов.