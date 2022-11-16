Тинькофф разработал первый в России сканер номера телефона

"Сила команды Тинькофф в том, что мы, основываясь на последних технологических трендах, методом test and learn создаем собственные решения, помогающие пользователям решать ежедневные бытовые задачи. Так, начав работать над сканером, мы поняли, что стандартные наборы рукописных данных не подходят под наши задачи — в реальной жизни люди пишут цифры иначе. Поэтому, чтобы сканер быстро и четко считывал написанные от руки номера телефонов, мы разработали собственный генератор всевозможных почерков, который позволил создать технологию распознавания номеров. Когда вы попробуете отсканировать номер телефона для перевода, вы удивитесь, насколько это удобно и быстро — магия внутри мобильного приложения", — отметил вице-президент по бизнес-технологиям Тинькофф Константин Маркелов.