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19 минут назад

"Хабр": россиянин решил продать свою программу на основе SQLmap и получил два года колонии

Газета.Ru

Россиянина приговорили к штрафу в 100 тыс. руб. и двум годам колонии за использование программы для поиска уязвимостей SQLmap. Решение суда опубликовано на сайте прокуратуры Астраханской области, а подробности дела приведены на "Хабре".

Российский айтишник получил два года колонии за программу для поиска уязвимостей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным ведомства, в октябре житель Ахтубинска Сосин П.В. был осужден по уголовному делу за производство и распространение вредоносной программы. Согласно версии следствия, айтишник создал программу, предназначенную для неправомерного доступа к компьютерной информации и обхода средств защиты.

"Он распространил ее путем передачи за денежные средства в сумме 22 тыс. руб. участнику оперативно-разыскных мероприятий", - говорится в релизе прокуратуры.

Там же указано, что мужчину задержали сотрудники областного управления ФСБ.

По данным "Хабра", речь идет о программе, которая состоит из трех свободно распространяемых элементов: SQLmap, Apache HTTP-сервер и сканера Arachni. Родственники Сосина утверждают, что дело против мужчины связано именно с использованием SQLmap. По их словам, в суде представители ФСБ России рассказали, что утилита считается вредоносной на территории страны. Сосин подтвердил, что программу создал для продажи, но уверяет, что не имел злого умысла. Он пояснил, что программа создавалась для автоматизации теста интернет-ресурсов на проникновение злоумышленников.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге суд приговорил местного жителя Андрея Кирсанова к 2,5 года ограничения свободы по первому в России уголовному делу из-за читов для компьютерной игры World of Tanks.

Наука и техника,Андрей Кирсанов,ФСБ,
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