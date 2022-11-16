Apple перенесет производство своих чипов в США с 2024 года

Перевести контрактное производство чипов собственной разработки планируется с 2024 года на предприятие в Аризоне. Об этом проинформировала американская корпорация Apple, 16 ноября передает Bloomberg.

Известно, что на рабочей встрече с инженерами и сотрудниками торговли Apple в Германии гендиректор корпорации Тим Кук объявил о планах перенести производство в США. В перспективе также запланирован заказ выпуска микросхем в Европейском союзе.

В случае с выпуском в Америке смены контрактного производителя не будет. Это прежняя TSMC, которая работает над строительством данной фабрики в Аризоне. Однако цепочку поставок должны сократить. При этом еще и уменьшить зависимость от азиатских поставок.

Первоначально завод TSMC в Аризоне был рассчитан на 20 тысяч пластин диаметром 300 миллиметров с микросхемами, которые изготовлены по техпроцессу 5 нм, в месяц. Самые свежие системы на кристалле Apple производят по техпроцессу 4 нм (улучшенный вариант 5 нм) и вскоре ожидается переход на 3 нм.