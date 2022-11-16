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27 минут назад

Спрос на iPhone в России рухнул

Лера Букина

В России наблюдается падение стоимости смартфонов iPhone в связи с рекордным сокращением в стране спроса на гаджеты бренда Apple. Об этом заявил аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин, передает агентство «Прайм».

Спрос на iPhone в России упал до исторического минимума
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он указал на отсутствие привычного ажиотажа вокруг «яблочных» устройств. Эксперт подчеркнул, что люди постепенно «пересаживаются на Android».

Сообщается, что в 2021 году на этапе предзаказа минимальная стоимость iPhone 13 Pro составляла 99 999 руб., а на iPhone 13 Pro Max — 109 999 руб.

Сейчас картина выглядит иначе: цена на iPhone 13 Pro начинается от 86 499 руб., а на iPhone 13 Pro Max — от 94 999 руб. Подешевели и более старые модели смартфонов Apple.

Ранее «Известия», ссылаясь на участников рынка, сообщили, что в магазинах электроники исчезли бренд-зоны ушедших марок. На их местах появились «магазины-в-магазинах» производителей из ряда стран. Речь идет о Китае, Турции и других дружественных государствах.

Также стало известно, что ковидные ограничения на заводе по сборке новых iPhone в Чжэнчжоу в Китае - основная причина задержек поставок 14-й модели смартфонов.

Наука и техника,Эльдар Муртазин,Apple,
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