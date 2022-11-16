Спрос на iPhone в России упал до исторического минимума

В России наблюдается падение стоимости смартфонов iPhone в связи с рекордным сокращением в стране спроса на гаджеты бренда Apple. Об этом заявил аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин, передает агентство «Прайм».
Он указал на отсутствие привычного ажиотажа вокруг «яблочных» устройств. Эксперт подчеркнул, что люди постепенно «пересаживаются на Android».
Сообщается, что в 2021 году на этапе предзаказа минимальная стоимость iPhone 13 Pro составляла 99 999 руб., а на iPhone 13 Pro Max — 109 999 руб.
Сейчас картина выглядит иначе: цена на iPhone 13 Pro начинается от 86 499 руб., а на iPhone 13 Pro Max — от 94 999 руб. Подешевели и более старые модели смартфонов Apple.
Ранее «Известия», ссылаясь на участников рынка, сообщили, что в магазинах электроники исчезли бренд-зоны ушедших марок. На их местах появились «магазины-в-магазинах» производителей из ряда стран. Речь идет о Китае, Турции и других дружественных государствах.
Также стало известно, что ковидные ограничения на заводе по сборке новых iPhone в Чжэнчжоу в Китае - основная причина задержек поставок 14-й модели смартфонов.