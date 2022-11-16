Сбер поможет пользователям отработать навыки противодействия мошенникам

"Сбер на протяжении многих лет активно борется с кибермошенниками за каждого клиента. И применяет для этого различные методы и инструменты. Разработанные нами новые сервисы позволяют пользователю проиграть возможные сценарии разговоров со злоумышленником и подготовить себя к подобным неприятным коммуникациям. Действия, доведенные до автоматизма, в конечном итоге будут способствовать снижению количества успешных мошеннических атак. Активация новых сервисов с помощью наших виртуальных ассистентов Салют станет еще одной современной мерой противодействия злоумышленникам. И обманутых людей станет еще меньше", - отметил вице-президент, директор департамента кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь.