Сбер поможет пользователям отработать навыки противодействия мошенникам

Пользователи "Салют" с помощью виртуальных ассистентов могут потренировать свои знания на кибертренажерах, а также получить информацию о распространенных уловках киберпреступников и лайфхаках по защите своих денег и данных. Это можно сделать в мобильном приложении СберБанк Онлайн, на умных устройствах Sber и на сайте.
"Сбер на протяжении многих лет активно борется с кибермошенниками за каждого клиента. И применяет для этого различные методы и инструменты. Разработанные нами новые сервисы позволяют пользователю проиграть возможные сценарии разговоров со злоумышленником и подготовить себя к подобным неприятным коммуникациям. Действия, доведенные до автоматизма, в конечном итоге будут способствовать снижению количества успешных мошеннических атак. Активация новых сервисов с помощью наших виртуальных ассистентов Салют станет еще одной современной мерой противодействия злоумышленникам. И обманутых людей станет еще меньше", - отметил вице-президент, директор департамента кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь.
Клиенты Сбера могут воспользоваться сервисом "Кибербезопасность", симуляторами "Мошенничество с оформлением кредита" и "СМС-мошенничество", а также подборкой видеороликов о распространенных схемах мошенничества.