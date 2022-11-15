Ученые введут новое определение "секунды"

Во Франции в рамках XXVII Генеральной конференции по мерам и весам ученые примут «дорожную карту» по введению нового определения единицы времени секунды. Скорее всего, переопределение секунды в системе СИ будет дано в 2030 году — об этом «Газете.Ru» сообщили в НИЯУ МИФИ.
Современное определение гласит, что «секунда — это длительность 9 192 631 770 периодов излучения, соответствующих переходу между сверхтонкими подуровнями основного состояния атома цезия 133». Оно было принято в 1967 году и основано на длительности периодов излучения, которые соответствуют переходу между сверхтонкими структурами основного состояния атома цезия.
Однако с тех пор ученые научились более точно измерять частоту атомных переходов, что и обуславливает необходимость изменения определения секунды. Новое определение будет основано уже на длительности перехода в оптическом диапазоне. На сегодня существует 9 «кандидатов» для переопределения единицы времени секунды: иттербий, алюминий, ртуть и ряд других элементов. Чтобы выбрать один из них, была разработана «дорожная карта», требования которой должны быть выполнены ведущими мировыми лабораториями времени.
«На сегодня есть три варианта «дорожной карты» по введению нового определения секунды. Самый оптимистичный вариант предполагает выполнение всех требований к 2026 году, второй — к 2030 году, и третий — к 2034 году. Вероятно, на XXVII конференции Генеральной ассамблеи будет принят второй вариант развития событий — то есть, переопределение секунды следует, скорее всего, ждать в 2030 году», — рассказал Главный научный сотрудник Отдела перспективных исследований и измерений времени и частоты ВНИИФТРИ Виталий Пальчиков.