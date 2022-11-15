Ученые введут новое определение "секунды"

Во Франции в рамках XXVII Генеральной конференции по мерам и весам ученые примут «дорожную карту» по введению нового определения единицы времени секунды. Скорее всего, переопределение секунды в системе СИ будет дано в 2030 году — об этом «Газете.Ru» сообщили в НИЯУ МИФИ.

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Современное определение гласит, что «секунда — это длительность 9 192 631 770 периодов излучения, соответствующих переходу между сверхтонкими подуровнями основного состояния атома цезия 133». Оно было принято в 1967 году и основано на длительности периодов излучения, которые соответствуют переходу между сверхтонкими структурами основного состояния атома цезия.

Однако с тех пор ученые научились более точно измерять частоту атомных переходов, что и обуславливает необходимость изменения определения секунды. Новое определение будет основано уже на длительности перехода в оптическом диапазоне. На сегодня существует 9 «кандидатов» для переопределения единицы времени секунды: иттербий, алюминий, ртуть и ряд других элементов. Чтобы выбрать один из них, была разработана «дорожная карта», требования которой должны быть выполнены ведущими мировыми лабораториями времени.