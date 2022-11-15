Компьютерные чипы из грибов создали в Австрии

Ученые из Университета Йоханнеса Кеплера (Австрия) предложили новый природный материал для создания компьютерных чипов. Это кожура грибов, сообщает Science Advances.

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Большинство современных чипов изготавливают из пластика. Этот материал не пригоден для вторичной переработки. Миллионы чипов, отслуживших свое, оказываются на свалках. По последним оценкам, объем электронных отходов во всем мире достигает 50 миллионов метрических тонн в год, что представляет огромную проблему для окружающей среды.

Основа чипа называется подложкой. Австрийские ученые задались целью найти биоразлагаемую альтернативу. В ходе исследований они обнаружили Ganoderma lucidum – гриб, растущий на мертвых лиственных деревьях. На его мицелии (корнеподобной части) росла тонкая кожица.

Тестирование фрагментов кожицы показало, что она является гибкой, обеспечивает хорошую изоляцию и выдерживает сильный нагрев. Она способна прослужить достаточно долго, если хранить ее вдали от света и влаги. Но под влиянием естественных условий природный материал быстро разлагается естественным путем.

Команда ученых нашла способ наносить на кожуру гриба металлические компоненты электронных схем. Для этого они применили физическое осаждение из паровой фазы и лазерную абляцию. Созданный таким образом чип без ущерба для себя выдержал цикл из 2000 сгибаний.

Ученые намерены продолжать тестирование кожуры как замены пластику. В частности, им предстоит разработать технологию промышленного применения такого материала.