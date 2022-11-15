Создан текстиль, устойчивый к действию микроорганизмов в тропическом климате

«Негативное воздействие микроорганизмов на ткани — очень большая проблема в странах Юго-Восточной Азии. Например, очень популярны осушители воздуха для гардеробов, потому что иначе одежда буквально гниет в шкафу. Так что антибактериальные ткани, простые в изготовлении и пригодные для использования в повседневной жизни, действительно востребованы. В подавляющем большинстве исследований свойства подобных материалов изучают на одном-двух видах бактерий. Но ведь в реальности на материал могут воздействовать десятки видов бактерий одновременно. Да и не только бактерий — на тканях размножаются одноклеточные грибы и простейшие. Благодаря совместной работе с вьетнамскими коллегами нам удалось восполнить этот пробел и показать, что созданные нами ткани имеют очень высокую антибактериальную и противогрибковую (фунгицидную) активность. Количество микроогранизмов на полученных тканях в течение всех трех месяцев испытаний было в 30–100 раз меньше, чем на тканях без обработки. В ходе работы мы проанализировали, какие типы микроорганизмов появились на тканях за время пребывания на тропическом полигоне. Анализ их генома показал, что главной причиной деградации тканей в тропическом климате являются одноклеточные грибы. Но оксид цинка оказался отличным фунгицидом, и даже через три месяца в тропиках наши ткани оставались на 20% прочнее, чем контрольные образцы без покрытия».