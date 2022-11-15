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49 минут назад

Раскрыта схема мошенничества «хейтеров» в соцсетях

Мослента

О новой схеме мошенничества в соцсетях сообщают «Известия» со ссылкой на слова контент-аналитика компании «Лаборатория Касперского» Ольги Свистуновой. Специалист отметила, что злоумышленники добиваются своей цели, оставляя оскорбительные комментарии под фотографиями россиян.

Раскрыта схема мошенничества «хейтеров» в соцсетях
Фото: UnsplashUnsplash

«Если человек переходит в профиль комментатора, он видит, что этот профиль закрыт, но в его шапке есть ссылка — якобы на аккаунт "обидчика" уже в другой социальной сети. Когда пользователь переходит по этой ссылке, он попадает на страницу авторизации. Учетные данные, которые на ней вводятся, уходят злоумышленникам», — раскрыла схему «хейтеров» Свистунова.

При этом аферисты также проявляют интерес и к аккаунтам в мессенджере Telegram. По словам эксперта, одна из схем по сути представляет собой фишинг, цель которого — выманить учетные данные. Так, пользователю приходит сообщение якобы от службы поддержки мессенджера, в котором аферисты просят перейти по ссылке для верификации данных и в итоге крадут данные жертвы.

Ранее была раскрыта схема мошенничества с вирусной рассылкой писем от «госорганов». Злоумышленники спекулируют на актуальной новостной повестке и используют в схеме адрес, похожий на официальную почту одного из ведомств.

Наука и техника,Ольга Свистунова,Лаборатория Касперского,
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