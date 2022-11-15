Раскрыта схема мошенничества «хейтеров» в соцсетях

«Если человек переходит в профиль комментатора, он видит, что этот профиль закрыт, но в его шапке есть ссылка — якобы на аккаунт "обидчика" уже в другой социальной сети. Когда пользователь переходит по этой ссылке, он попадает на страницу авторизации. Учетные данные, которые на ней вводятся, уходят злоумышленникам», — раскрыла схему «хейтеров» Свистунова.