Ученые нашли вероятное объяснение потемнению звезды Бетельгейзе

Астрономы предположительно нашли объяснение внезапному потемнению звезды Бетельгейзе. Об этом сообщает Space.com.

Фото: Montarges et al. Montarges et al.

В конце 2019 - начале 2020 года звезда Бетельгейзе потускнела примерно на 60%. Она вернулась к нормальной яркости в апреле, и у астрофизиков нет моделей красного гиганта, которые бы предсказывали такие колебания. Поэтому астрономы предположили, что причиной визуального потускнения могли стать внешние факторы.

Согласно статье, опубликованной в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, причиной подобных изменений могла стать черная дыра. Видимое излучение в основном исходит от внешних слоев, и его яркость и другие характеристики зависят от того, насколько далеко эти слои отстоят от ядра. Это расстояние зависит от баланса между гравитационным сжатием и тепловым расширением звездного газа, и если его сдвинуть, произойдет изменение светимости.

Астрономы рассчитали, что при близком проходе черной дыры мимо Бетельгейзе на его поверхности бы образовалась темная приливная выпуклость. Однако, согласно моделированию, этот эффект должен быть недостаточно сильным, чтобы объяснить 60-процентное потемнение.