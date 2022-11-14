Продукция бренда Columbia отправится на Луну

Лунный посадочный модуль Nova-C компании Intuitive Machines будет запущен на ракете SpaceX Falcon 9 в следующем году. Для этой миссии американский бренд спортивной одежды Columbia Sportswear предоставил технологию Columbia Omni-Heat Infinity, которая поможет защитить космический корабль от низких температур в космосе. Об этом пишет WWD.

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Бренд Columbia Sportswear выступит в качестве научного партнера частной компании Intuitive Machines. Целью миссии является размещение посадочного аппарата Nova-C в районе Vallis Schroteri на Луне.

Для выполнения этой задачи компания Intuitive Machines нуждалась в спонсорах и обратилась к Columbia, как сообщил представитель бренда спортивной одежды. Партнерство родилось быстро, исходя из общей цели развития вариантов тепловой защиты и материалов.