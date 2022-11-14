«Стало хорошей традицией начинать рабочую неделю с видеопривета от Анны Кикиной с борта Международной космической станции. Сегодня космонавт предлагает вам насладиться видами полной Луны», – рассказали в паблике Центра подготовки космонавтов .

Весь день экипажа расписан по минутам, сообщают в Роскосмосе. Сейчас Анна и ее коллеги готовятся к выходу в открытый космос и продолжают наблюдение за Землёй в режиме on-line. Также проводится эксперимент «Матрешка Р»: космонавты исследуют радиационную обстановку на трассе полёта и на борту МКС.