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24 минуты назад

Анна Кикина сняла Луну с МКС и поделилась уникальными снимками

VN.ru Все новости Новосибирской области

Новое видео единственной женщины-космонавта в отряде Роскосмоса стало доступно широкой аудитории. На нем сибирячка запечатлела Луну.

«Стало хорошей традицией начинать рабочую неделю с видеопривета от Анны Кикиной с борта Международной космической станции. Сегодня космонавт предлагает вам насладиться видами полной Луны», – рассказали в паблике Центра подготовки космонавтов.

Напомним, экипаж космического корабля Crew Dragon благополучно долетел до МКС утром 7 октября. Таким образом, в космосе сибирячка находится уже больше месяца.

Весь день экипажа расписан по минутам, сообщают в Роскосмосе. Сейчас Анна и ее коллеги готовятся к выходу в открытый космос и продолжают наблюдение за Землёй в режиме on-line. Также проводится эксперимент «Матрешка Р»: космонавты исследуют радиационную обстановку на трассе полёта и на борту МКС.

Наука и техника,Видео,Анна Кикина,Центр подготовки космонавтов,Роскосмос,
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