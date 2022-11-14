Геологи установили древнейшее свидетельство жизни на Земле

Скальные образования в Западной Австралии в формации Дрессер возрастом 3,5 млрд лет оказались древнейшим свидетельством жизни на Земле. Работа международной группы ученых под руководством Музея естественной истории в Лондоне, сделавших такой вывод, опубликована в журнале Geology.

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Эти скалы представляют собой строматолиты. Обычно они состоят из слоистых пород, которые могут образовываться либо в результате жизнедеятельности микробных колоний, либо в результате химических реакций между породой и окружающей средой. Они способны помочь ученым понять, когда и где на Земле впервые возникла жизнь, однако определить точное происхождение строматолитов сложно.

Ученые считают, что в древности западно-австралийские строматолиты были сформированы жизнедеятельностью фотосинтезирующих микробных матов на дне мелководной морской лагуны, которая была на месте формации Дрессер.

В своей работе ученые использовали оптическую и электронную микроскопии, рамановскую спектроскопию, а также лабораторную и синхротронную компьютерную томографию. Ни один из методов не выявил органических материалов, однако они показали структуры и характеристики, соответствующие биологическому происхождению. Например, куполообразные структуры, которые образовались в ходе поднятия бактерий к солнцу.