Как на Луне: астронавты используют испанский остров для тренировок

Стоя на коленях на краю глубокого кратера, астронавт Александр Герст с помощью долота собирает образец вулканической породы и осторожно кладет его в белый пластиковый пакет.

Фото: AstroNews AstroNews

Герст не на Луне, даже если это и выглядит так. Он находится в центре природного парка Лос-Вулканес на острове Лансароте в Испании.

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Почерневшие лавовые поля, кратеры и вулканические трубы – геология Лансароте очень похожа на геологию Луны и Марса. ЕКА и НАСА в течение многих лет отправляют астронавтов на остров для обучения.

Герст, выполнивший две миссии на МКС, является одним из дюжины астронавтов, которые за последнее десятилетие приняли участие в учебном курсе ЕКА «Пангея» на Лансароте.

Названная в честь древнего суперконтинента «Пангея» дает астронавтам, космическим инженерам и геологам навыки, необходимые для экспедиций на другие планеты.

Слушатели узнают, как идентифицировать образцы горных пород и собирать их, проводить анализ ДНК микроорганизмов на месте и сообщать о своих результатах в центр управления полетами.

Герст сказал, что учебный курс «Пангея», который он только что закончил, помогает подготовить астронавтов к самостоятельной работе в удаленных условиях.

«Если мы сталкиваемся с проблемой, мы должны решить ее сами», - сказал он.

Герст прошел подготовку на «Пангее» вместе со Стефани Уилсон, одним из самых старших астронавтов НАСА. Оба являются возможными кандидатами для следующих миссий НАСА на Луну с экипажем.

НАСА и ЕКА также регулярно используют ландшафт Лансароте с извилистыми насыпями застывшей лавы для тестирования марсоходов — дистанционно управляемых транспортных средств, предназначенных для передвижения по поверхности Красной планеты.

Уникальная география Лансароте обусловлена извержением вулкана, которое началось в 1730 году и продолжалось шесть лет, извергая пепел и лаву на большие участки суши. Извержение, считающееся одним из величайших вулканических катаклизмов в истории человечества, опустошило более 200 квадратных километров местности — примерно четверть острова, на котором в настоящее время проживает около 156 000 человек.

Есть и другие вулканические районы, такие как Гавайи, которые также могут быть использованы для подготовки астронавтов, но Лансароте имеет одно преимущество: на нем мало растительности из-за его пустынного климата.