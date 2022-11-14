Российские ученые создали глазные капли на основе солодки

Ученые из Казанского федерального университета (КФУ) создали инновационные противомикробные капли для глаз, которые противодействуют распространению бактериальных, грибковых и вирусных инфекций. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.
У животных часто наблюдаются гнойные выделения из глаз, продолжительное слезотечение, твердые корки в уголках глаз, красные сосуды, травмы глаз и другие клинические проявления воспалительных заболеваний зрительного органа. При отсутствии правильного и своевременного лечения это может привести к потере зрения животного и, как следствие, к экономическому ущербу в сельском хозяйстве в целом.
В составе противовоспалительного препарата впервые использована солодка – растение, богатое содержанием противомикробных биологически активных веществ. Всего капли включают 12 компонентов.
В ходе исследования ученые подобрали оптимальные концентрации действующих веществ. Также они изучили кожно-раздражающее и кожно-резорбтивное действие составов в различных концентрациях.
«Новая фармацевтическая композиция показала отличные результаты при изучении антимикробной активности. Испытания проводились на патогенных и условно патогенных культурах E. сoli, B. сereus, S. aureus и Candida albicans. Важно, что данные капли обладают анальгезирующим действием. Изучение препарата на примере экспериментального и хламидийного кератоконъюнктивитов показало высокую эффективность состава», — рассказала «Газете.Ru» профессор кафедры высокомолекулярных и элементоорганических соединений Химического института имени А.М. Бутлерова КФУ Ирина Галкина.
По результатам проведенных работ получен патент.