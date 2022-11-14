Российские ученые создали глазные капли на основе солодки

Ученые из Казанского федерального университета (КФУ) создали инновационные противомикробные капли для глаз, которые противодействуют распространению бактериальных, грибковых и вирусных инфекций. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России .

У животных часто наблюдаются гнойные выделения из глаз, продолжительное слезотечение, твердые корки в уголках глаз, красные сосуды, травмы глаз и другие клинические проявления воспалительных заболеваний зрительного органа. При отсутствии правильного и своевременного лечения это может привести к потере зрения животного и, как следствие, к экономическому ущербу в сельском хозяйстве в целом.