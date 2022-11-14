В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
45 минут назад

Российские ученые создали глазные капли на основе солодки

Газета.Ru

Ученые из Казанского федерального университета (КФУ) создали инновационные противомикробные капли для глаз, которые противодействуют распространению бактериальных, грибковых и вирусных инфекций. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.

Российские ученые создали глазные капли на основе солодки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У животных часто наблюдаются гнойные выделения из глаз, продолжительное слезотечение, твердые корки в уголках глаз, красные сосуды, травмы глаз и другие клинические проявления воспалительных заболеваний зрительного органа. При отсутствии правильного и своевременного лечения это может привести к потере зрения животного и, как следствие, к экономическому ущербу в сельском хозяйстве в целом.

В составе противовоспалительного препарата впервые использована солодка – растение, богатое содержанием противомикробных биологически активных веществ. Всего капли включают 12 компонентов.

В ходе исследования ученые подобрали оптимальные концентрации действующих веществ. Также они изучили кожно-раздражающее и кожно-резорбтивное действие составов в различных концентрациях.

«Новая фармацевтическая композиция показала отличные результаты при изучении антимикробной активности. Испытания проводились на патогенных и условно патогенных культурах E. сoli, B. сereus, S. aureus и Candida albicans. Важно, что данные капли обладают анальгезирующим действием. Изучение препарата на примере экспериментального и хламидийного кератоконъюнктивитов показало высокую эффективность состава», — рассказала «Газете.Ru» профессор кафедры высокомолекулярных и элементоорганических соединений Химического института имени А.М. Бутлерова КФУ Ирина Галкина.

По результатам проведенных работ получен патент.

Наука и техника,Ирина Галкина,Минобрнауки России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители