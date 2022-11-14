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20 минут назад

Россиянам рассказали о новом виде мошенничества в соцсетях

Lenta.ruиещё 2

Мошенники стали по-новому красть аккаунты россиян в соцсетях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Контент-аналитик компании «Лаборатория Касперского» Ольга Свистунова рассказала россиянам о новом виде мошенничества в соцсетях. В беседе с «Известиями» она заявила, что злоумышленники стали получать доступ к аккаунтам пользователей при помощи оскорбительных комментариев.

Как отметила IT-эксперт, взломщики пишут негативные комментарии под публикациями пользователей с открытыми аккаунтами, чем привлекают их внимание. Следующим шагом, по ее словам, юзер переходит в профиль комментатора, но он оказывается закрытым, но в его шапке профиля находится ссылка — якобы на аккаунт обидчика в другой соцсети.

Когда пользователь переходит по этой ссылке, он попадает на фейковую страницу авторизации, после чего злоумышленники воруют данные, которые на ней вводятся, объяснила Свистунова.

«В последнее время злоумышленники проявляют заметный интерес не только к аккаунтам в социальных сетях, но и, например, к аккаунтам в Telegram. Одна из схем по сути представляет собой фишинг, цель которого — выманить учетные данные», — подчеркнула специалист.

Ранее россиянам посоветовали не записывать близких в телефоне как «мама» и «папа». Это связали с тем, что такие контакты чаще всего используют в социальной инженерии. Получив номера, злоумышленники звонят родным абонента и сообщают о несчастным случае с его участием.

Наука и техника,Ольга Свистунова,Лаборатория Касперского,
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