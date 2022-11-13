На Apple подали в суд

Компания Apple столкнулась с коллективным иском за якобы сбор данных пользователей iPhone, и даже с учетом того, что настройки конфиденциальности компании обещают этого не делать.

Ранее Gizmodo сообщал, что несколько приложений для iPhone отправляют Apple аналитические данные, независимо от того, включена или выключена настройка конфиденциальности iPhone Analytics.

Проблема была замечена двумя независимыми исследователями из компании Mysk. Они обнаружили, что Apple App Store отправляет компании исчерпывающую информацию почти обо всем, что пользователь делает в приложении, несмотря на настройку конфиденциальности iPhone Analytics, запрещающей ей это делать.