Xiaomi подтвердила глобальный запуск самого дешёвого флагманского смартфона

Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь подтвердил, что грядущий флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra будет выпущен во всём мире. Кроме того, можно ждать модель Xiaomi 13 Pro. Напомним, что, например, Xiaomi 12S Ultra так и не вышел на глобальный рынок.

Xiaomi 13 Pro должен стать самым дешёвым флагманским телефоном с 1-дюймовым сенсором Sony IMX 989, чипом Snapdragon 8 Gen 2 и сверхбыстрой зарядкой мощностью 120 Вт. Этот аппарат в целом станет одним из первых на самом свежем процессоре. Ожидается, что он составит конкуренцию самым дорогим смартфонам от Apple, Samsung, Google.