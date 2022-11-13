Раскрыта информация об использовании спецслужбами США шпионских программ

Ранее ФБР подтвердило, что получило мощное шпионское ПО Pegasus в 2019 году. Тогда ведомство добавило, что закупило ограниченную лицензию только для тестирования и оценки продукта. Но десятки внутренних документов ФБР и судебные записи рассказывают другую историю, сообщает New York Times.

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Документы, подготовленные в ответ на иск о свободе информации, поданный против бюро газетой The New York Times, показывают, что в конце 2020 года и в первой половине 2021 года сотрудники ФБР предприняли попытку использовать инструменты взлома, произведенные израильской компанией NSO, в своих собственных уголовных расследованиях.

Чиновники разработали предварительные планы по информированию руководства бюро и составили рекомендации для федеральных прокуроров о том, как использование ФБР хакерских инструментов должно быть раскрыто в ходе уголовного процесса. Неясно, каким образом бюро планировало использовать Pegasus, и рассматривало ли оно возможность взлома телефонов американских граждан, иностранцев или тех и других.