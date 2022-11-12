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26 минут назад

В "Роскосмосе" назвали сроки завершения строительства стартового комплекса для "Ангары"

Москва24иещё 1

Строительно-монтажные работы на стартовом комплексе ракет-носителей "Ангара" на космодроме Восточный планируется завершить летом будущего года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Роскосмос".

Названы сроки строительства стартового комплекса для "Ангары"
Фото: ТАССТАСС

"По государственному контракту завершение строительно-монтажных работ намечается в августе 2023 года", – сообщили в госкорпорации.

В "Роскосмосе" уточнили, что для обеспечения готовности комплекса к началу летных испытаний специалисты реализуют вариант строительства, который предусматривает оптимизацию сроков параллельного проведения строительства и монтажа технологического оборудования по мере готовности зданий, строений, сооружений, а также отдельных помещений.

Ранее исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев рассказал, что Россия приступила к разработке собственной космической станции.

Он уточнил, что в компании еще точно не могут сказать, из каких модулей будет состоять отечественная станция и как она будет построена. В то же время он выразил уверенность, что на российской станции тоже можно будет обеспечить международное сотрудничество.

Сергей Крикалев,Роскосмос,
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