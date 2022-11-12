Названы сроки строительства стартового комплекса для "Ангары"

Строительно-монтажные работы на стартовом комплексе ракет-носителей "Ангара" на космодроме Восточный планируется завершить летом будущего года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Роскосмос".
"По государственному контракту завершение строительно-монтажных работ намечается в августе 2023 года", – сообщили в госкорпорации.
В "Роскосмосе" уточнили, что для обеспечения готовности комплекса к началу летных испытаний специалисты реализуют вариант строительства, который предусматривает оптимизацию сроков параллельного проведения строительства и монтажа технологического оборудования по мере готовности зданий, строений, сооружений, а также отдельных помещений.
Ранее исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев рассказал, что Россия приступила к разработке собственной космической станции.
Он уточнил, что в компании еще точно не могут сказать, из каких модулей будет состоять отечественная станция и как она будет построена. В то же время он выразил уверенность, что на российской станции тоже можно будет обеспечить международное сотрудничество.