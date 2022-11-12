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40 минут назад

В России выросли продажи DVD и Blu-ray-дисков

Елена Прошина

В России выросли продажи фильмов и музыки на DVD и Blu-ray-дисках, а также видеоплееров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ритейлеров и интернет-магазинов.

В России выросли продажи DVD и Blu-ray-дисков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что в марте-сентябре спрос на диски вырос в 2,2 раза (по сравнению с 2021 годом). На диски Blu-ray приходится основной объем продаж физических дисков с фильмами.

В Ozon за это же время россияне купили на 16% больше DVD-дисков с фильмами и на 51% больше DVD-дисков с музыкой. Продажи DVD-плееров увеличились на 40%.

Эксперты рынка говорят, что у покупателей выросли требования к качеству изображения и звука. Драйвером спроса также стали ограничения со стороны зарубежных стриминговых сервисов и отсутствие премьер в кинотеатрах. С помощью качественного развлекательного контента многие россияне стремятся «отвлечься от политической повестки».

Рост связан и с увеличением предложения. За последний год количество моделей плееров, как DVD, так и Blu-ray, представленных на Ozon, выросло в три раза.

Ранее стало известно, что качество музыки в несжатом формате FLAC доставляет людям больше удовольствия, чем музыка, записанная в MP3.

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