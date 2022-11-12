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1 час назад

Microsoft подтвердила замедление компьютеров на Windows 11

Газета.Ru

Пользователи, установившие обновление 22H2 на операционную систему Windows 11 активно жаловались на падение производительности их компьютеров в играх. Как сообщает Bleeping Computer, Microsoft официально признала наличие проблемы.

Microsoft подтвердила замедление компьютеров на Windows 11
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Производитель видеокарт Nvidia выпустил срочную бета-версию драйвера, призванного устранить проблему. Однако представители Microsoft уточнили, что проблема замедления работы ПК затрагивает куда более широкий спектр оборудования.

«Некоторые игры и приложения могут иметь более низкую, чем ожидалось, производительность или «дергаться» картинка в версии 22H2 ОС Windows 11», — говорится в заявлении корпорации.

В Microsoft добавили, что из-за ошибки в обновлении «игры и приложения непреднамеренно включают функции отладки производительности GPU, не предназначенные для использования владельцами компьютеров».

Ранее американская компания Microsoft предложила отключить некоторые функции в операционной системе Windows 11, чтобы повысить производительность ПК в играх.

Наука и техника,Microsoft,
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