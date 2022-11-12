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1 час назад

Китайский космический грузовик установил мировой рекорд

Китайцы установили мировой рекорд в космосе, превзойдя достижение России. Корабль «Тяньчжоу-5» состыковался с орбитальной станцией всего через два часа после запуска. Об этом сообщает Global Times.

Китайский космический грузовик установил мировой рекорд
Фото: CC BY-SA 4.0 / Shujianyang /CC BY-SA 4.0 / Shujianyang /

«Грузовой космический корабль «Тяньчжоу-5» плавно состыковался с китайской Т-образной космической станцией «Тяньгун» примерно через два часа после запуска с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань на юге Китая. Это стало новым рекордом - самым быстрым в мире запуском и стыковкой космического корабля. Китай вновь продемонстрировал свою скорость», - пишет издание.

Отмечается, что грузовой корабль «Тяньчжоу-5» «побил рекорд российского пилотируемого корабля «Союз МС-17». Этот рекорд был установлен в октябре 2020 года. «Союзу» потребовалось 3 часа 3 минуты от запуска до стыковки с МКС.

Китайский грузовик доставил на станцию топливо и оборудование для трех космонавтов корабля «Шэньчжоу-15». Они отправятся на станцию до конца года и будут находиться на орбите шесть месяцев.

Модуль к модулю: какой будет космическая станция РФ и чем она отличается от китайской

Китай начал строительство национальной орбитальной станции в 2021 году. Тогда на орбиту был успешно выведен основной модуль «Тяньхэ».

Ранее эксперты рассказали об отличиях космической станции России от китайской.

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