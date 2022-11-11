Крысы оказались способны чувствовать ритм и качать головой в такт сонате Моцарта

Ученые из Токийского университета выяснили, что крысы могут качать головой в такт музыке. Исследование опубликовано в Science Advances.

Хотя животные реагируют на шум, могут издавать ритмичные звуки и их даже можно обучить реагировать на музыку определенным образом, это отличается от сложных нервных и двигательных процессов, которые позволяют людям распознавать ритм мелодии или танца.

Как показало новое исследование, некоторые животные все же обладают этой способностью. Крысам и людям-добровольцам надели беспроводные миниатюрные устройства для отслеживания малейших движений головы. Им были сыграны одноминутные отрывки из Сонаты Моцарта в четырех разных темпах: 75%, 100%, 200% и 400% от исходной скорости. Команда также обнаружила, что и крысы, и люди дергали головой в такт в одинаковом ритме.

Крысы продемонстрировали врожденную — то есть без какого-либо обучения — способность синхронизировать движения и ритм мелодии. Особенно хорошо животные (как и люди) держали ритм в пределе 120-140 ударов в минуту.

Известно, что музыка оказывает сильное воздействие на эмоции и познание человека, но остается неясным, зачем чувствительность к ритму нужна мышам и какой механизм лежит в основе этой способности. Результаты исследования означают, что способность наших слуховых и двигательных систем взаимодействовать и двигаться под музыку может быть более древней и распространенной, чем считалось ранее.