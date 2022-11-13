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14 минут назад

LiveScience: австралийские ученые обнаружили неизвестные виды рыб с необычным внешним видом

Газета.Ruиещё 1

Специалисты из Научно-исследовательского института Музея Виктории, изучая морскую территорию вокруг Кокосовых островов, сумели открыть неизвестные ранее виды рыб. Об этом пишет LiveScience. Ученые отметили, что жизнь в данных районах трудна из-за недостатка света и дефицита пищи.

Ученые обнаружили неизвестные виды рыб с необычным внешним видом
Фото: spain.inaturalist.orgspain.inaturalist.org

"Они (рыбы. – "Газета.Ru") бывают всех форм и размеров, со световыми органами, приманками, лучами, превращенными в штативы или камуфляжные придатки, и огромными (или отсутствующими) глазами. Каждый вид превосходно приспособлен к экстремальным условиям глубоководья", - заявил руководитель экспедиции Тим О'Хара.

В частности, исследователям удалось обнаружить двух угрей. Один из них был с рыхлой кожей, а другой с маленькой головой и огромными челюстями. Кроме того, попались ученым рыба-паука, опирающаяся на свои плавники, словно на ходули, и рыба-ящерица, в пасти которой длинные и острые зубы. В конце сентября китайские палеонтологи обнаружили челюстных окаменелых рыб неизвестного вида.

Наука и техника,НИИ "Экран",
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