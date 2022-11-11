В России создадут платформу для массового выпуска спутников

«В рамках данной работы реализована концепция модульного построения космической платформы. Каждый модуль в отдельности представляет собой подсистему — платформу, а также функционально и конструктивно обособленный узел, который имеет четко определенные механические, электрические и тепловые интерфейсы», — сказал руководитель.