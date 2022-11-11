Как экономить на электричестве

Электричество — одна из главных статей расходов на оплату коммунальных услуг, и его всегда лучше экономить, если есть возможность. Сегодня мы расскажем о самой прожорливой бытовой технике и том, как сократить траты на электроэнергию, ни в чем себе не отказывая.
Электронные системы вентиляции и отопления могут потреблять до половины от всего объёма электроэнергии за месяц. Снизить расходы можно при помощи незначительного снижения температуры и других настроек, которые не создадут дискомфорта.
Водонагреватели тоже потребляют немало электричества: вплоть до 20% от месячного объема. Специалисты утверждают, что снижение температуры воды примерно до 48 градусов значительно сократит расходы электричества, при этом не слишком повлияв на комфорт водных процедур.
На стиральные машины и сушилки приходится примерно 10% энергетического бюджета, и эту статью расходов легко сократить: почаще пользуйтесь опцией стирки в холодной воде, если ваше устройство поддерживает такую функцию. Это не только снизит нагрузку на водонагреватель, но и поможет меньше засорять барабан машины нитками и прочим мелким мусором.
Энергосберегающие лампочки помогут сэкономить вам 5% электричества. Главное — выбрать качественные лампочки и выключать свет, когда он не нужен.
Проигрыватели, телевизоры, игровые приставки, записывающие устройства и домашние кинотеатры тоже пожирают большие объемы электроэнергии. Если вы хотите сократить расходы, понизьте яркость экрана телевизора, выключайте консоли (не переводите их в спящий режим) — словом, отключите любые функции автономности.
Конечно же, холодильник нельзя просто взять и выключить, когда он не нужен: это устройство остается включенным 24 в сутки. Тем не менее, вы можете подыскать энергоэффективную модель, которая расходует не так много электричества, или поднять температуру холодильной камеры на пару градусов. Также убедитесь, что за холодильником достаточно места для циркуляции воздуха.
Если вы часто оставляете ПК в спящем режиме, то тратите немаленькие объемы электричества понапрасну. Выключать компьютер, когда вы им не пользуетесь, не всегда удобно, но это полезная привычка.
На всякий случай напомним, что ноутбуки тоже не стоит оставлять включенными без дела: если устройство заряжено, то отключите его от сети. То же самое касается принтера и прочей офисной техники.
На фоне другой кухонной техники посудомойка потребляет не так уж и много (2% от месячного расхода) энергии, но эту цифру можно снизить при помощи энергоэффективного устройства. Другой вариант — запуск машины во время низкой нагрузки на энергосеть. Не запускайте посудомойку полупустой и всегда просушивайте ее на воздухе.