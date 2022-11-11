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47 минут назад

Хакеры из Killnet атаковали правительство Греции

Lenta.ruиещё 1

Российская хакерская группировка Killnet заблокировала сайты государственных органов Греции «за содействие НАТО». О кибератаке на греческие правительственные ресурсы хакеры сообщили в своем Telegram-канале.

Хакеры из Killnet атаковали правительство Греции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Блокировка государственной сетевой инфраструктуры Греции за содействие НАТО и предательство перед Россией. Заблокировано на 100 процентов: личные кабинеты всех пользователей Греции; все имеющиеся электронные сервисы электронного правительства (аналог Госуслуг). Сайт работает, а сервисы недоступны!» — говорится в сообщении.

Кроме того, хакеры сообщили о блокировке сайтов Минобороны, Минздрава Греции и крупнейшего греческого мобильного оператора Cosmote. В настоящее время сайты перечисленных ведомств, а также сайт оператора, недоступны для пользователей.

Ранее хакер под псевдонимом KillMilk, основавший группировку Killnet и снова ее возглавивший, анонсировал кибератаки на инфраструктуру НАТО. Накануне группировка объявила о расширении, в нее вошли 14 других российских хакерских групп. По словам KillMilk, после него количество хактивистов Killnet выросло примерно до 150 человек.

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