WhatsApp получит функцию автоматического отключения уведомлений в чатах

В бета-версии мессенджера WhatsApp под номером 2.22.23.9 обнаружена новая функция, призванная защитить пользователя от большого числа уведомлений в чатах. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Предыдущее обновление сервиса разрешило создавать группы на 1024 участников, потому команда мессенджера решила выпустить функцию, которая будет автоматически отключать уведомления в подобных чатах. Сообщается, что она уже доступна для некоторых бета-тестеров.
«В этой группе свыше 256 участников, поэтому она была автоматически заглушена, чтобы уменьшить количество уведомлений», — такое сообщение будет видеть пользователь при посещении группового чата.
В случае, если пользователю все же нужны уведомления от конкретной группы, он сможет включить их автоматически в настройках мессенджера.
Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что в WhatsApp появится функция, которая позволит связать планшет на базе операционной системы Android с учетной записью WhatsApp. Благодаря ей пользователи смогут использовать мессенджер на своих планшетах без необходимости заводить дополнительный номер телефона.