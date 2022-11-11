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58 минут назад

WhatsApp получит функцию автоматического отключения уведомлений в чатах

Газета.Ru

В бета-версии мессенджера WhatsApp под номером 2.22.23.9 обнаружена новая функция, призванная защитить пользователя от большого числа уведомлений в чатах. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

WhatsApp получит функцию автоматического отключения уведомлений в чатах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Предыдущее обновление сервиса разрешило создавать группы на 1024 участников, потому команда мессенджера решила выпустить функцию, которая будет автоматически отключать уведомления в подобных чатах. Сообщается, что она уже доступна для некоторых бета-тестеров.

«В этой группе свыше 256 участников, поэтому она была автоматически заглушена, чтобы уменьшить количество уведомлений», — такое сообщение будет видеть пользователь при посещении группового чата.

В случае, если пользователю все же нужны уведомления от конкретной группы, он сможет включить их автоматически в настройках мессенджера.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что в WhatsApp появится функция, которая позволит связать планшет на базе операционной системы Android с учетной записью WhatsApp. Благодаря ей пользователи смогут использовать мессенджер на своих планшетах без необходимости заводить дополнительный номер телефона.

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