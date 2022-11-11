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57 минут назад

Любой смартфон Google Pixel можно легко разблокировать. Всё из-за ошибки

Ferra.ruиещё 1

В смартфонах Google Pixel обнаружили крупную уязвимость, которая позволяет злоумышленнику разблокировать и получить доступ к устройству, просто вытащив SIM-карту.

Любой смартфон Google Pixel можно легко разблокировать
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Проблему обнаружил исследователь безопасности Дэвид Шрутц (David Schütz). Уязвимость получила название CVE-2022-20465. Исследователь рассказал, что злоумышленник с физическим доступом к смартфону может легко обойти блокировку (через отпечаток пальцев или PIN). К счастью, эту уязвимость уже устранили в ноябрьском патче. Поэтому, если у вас телефон Pixel, обновите его.

Атаку совершить при этом невероятно легко. Достаточно просто заменить SIM-карту на собственную и ввести PUK код.

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