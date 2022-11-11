Американский предприниматель Илон Маск допустил банкротство Twitter, если недавно приобретенная им социальная сеть не сможет зарабатывать больше средств, чем тратит. Об этом сообщило издание The Information.

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По его данным, миллиардер сообщил об этом в четверг, 11 ноября, сотрудникам компании.

«Банкротство не исключено», — приводит издание слова Маска.

В публикации говорится, что он также сказал сотрудникам компании, что в следующем году они могут столкнуться с «оттоком средств в несколько миллиардов долларов».