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17 минут назад

Маск допустил банкротство Twitter

Lenta.ruиещё 1

Американский предприниматель Илон Маск допустил банкротство Twitter, если недавно приобретенная им социальная сеть не сможет зарабатывать больше средств, чем тратит. Об этом сообщило издание The Information.

Маск допустил банкротство Twitter
Фото: ТАССТАСС

По его данным, миллиардер сообщил об этом в четверг, 11 ноября, сотрудникам компании.

«Банкротство не исключено», — приводит издание слова Маска.

В публикации говорится, что он также сказал сотрудникам компании, что в следующем году они могут столкнуться с «оттоком средств в несколько миллиардов долларов».

Илон Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября. Сумма контракта составила 44 миллиарда долларов. Сам бизнесмен объяснил решение о покупке желанием помочь человечеству. Он отметил, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.

Наука и техника,Илон Маск,
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