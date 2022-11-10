Правительство РФ предложило рассылать повестки в суд через «Госуслуги»

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предлагающий рассылать повестки участникам уголовного судопроизводства через портал «Госуслуги», если они дадут на это согласие. Соответствующий документ доступен на сайте базы данных ГД.

Согласно тексту законопроекта, участники уголовного процесса смогут получать повестки и уведомления, касающиеся судопроизводства, в своей учетной записи на «Госуслугах», если дадут на это согласие на портале. Исключение составляют лица, в отношении которых уже избрана мера пресечения или наказание или тех, кому ограничено использование платформы единой системой межведомственного электронного взаимодействия.