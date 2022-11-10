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9 минут назад

Правительство РФ предложило рассылать повестки в суд через «Госуслуги»

Елена Прошина

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предлагающий рассылать повестки участникам уголовного судопроизводства через портал «Госуслуги», если они дадут на это согласие. Соответствующий документ доступен на сайте базы данных ГД.

Правительство РФ предложило рассылать повестки в суд через «Госуслуги»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно тексту законопроекта, участники уголовного процесса смогут получать повестки и уведомления, касающиеся судопроизводства, в своей учетной записи на «Госуслугах», если дадут на это согласие на портале. Исключение составляют лица, в отношении которых уже избрана мера пресечения или наказание или тех, кому ограничено использование платформы единой системой межведомственного электронного взаимодействия.

Также законопроект предусматривает возможность участия всех участников уголовного процесса в заседаниях суда любой инстанции через видео-конференц-связь.

Наука и техника,Госдума,Правительство РФ,
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