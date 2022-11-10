Сланцы Стива Джобса из мусорки выставили на аукционе за более чем $20 тысяч

На Julien's Auctions выставили пару коричневых замшевых сандалий Birkenstock Arizona, которые, как утверждается, принадлежали бывшему гендиректору Apple Стиву Джобсу. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

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Утверждается, что эту обувь предприниматель носил в 1970-х и 1980-х годах. Согласно описанию лота, сандалии достал из мусорного ведра шеф-повар Марк Шефф, который был управляющим в доме Джобса в Калифорнии.

«Стелька из пробки и джута сохранила отпечаток стопы Стива Джобса, который сформировался за годы использования, а резиновые подошвы сандалий сильно изношены из-за постоянного использования», — говорится в описании лота.