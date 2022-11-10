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1 час назад

Сланцы Стива Джобса из мусорки выставили на Julien's Auctions за более чем $20 тысяч

Газета.Ru

На Julien's Auctions выставили пару коричневых замшевых сандалий Birkenstock Arizona, которые, как утверждается, принадлежали бывшему гендиректору Apple Стиву Джобсу. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Сланцы Стива Джобса из мусорки выставили на аукционе за более чем $20 тысяч
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Утверждается, что эту обувь предприниматель носил в 1970-х и 1980-х годах. Согласно описанию лота, сандалии достал из мусорного ведра шеф-повар Марк Шефф, который был управляющим в доме Джобса в Калифорнии.

«Стелька из пробки и джута сохранила отпечаток стопы Стива Джобса, который сформировался за годы использования, а резиновые подошвы сандалий сильно изношены из-за постоянного использования», — говорится в описании лота.

Обувь основателя Apple планируют продать с молотка за сумму свыше $100 тыс. Однако пока указана сумма в $22,5 тыс. Торги официально пройдут в пятницу, 11 ноября. Также аукционный дом, несмотря на слабую популярность NFT, обещает покупателю обуви токен с изображением сандалий.

Наука и техника,Стив Джобс,Apple,
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