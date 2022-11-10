Японский бренд представил первые в мире наушники из дерева

Японский бренд Audio-Technica в честь своего 60-летнего юбилея представил первые в мире беспроводные наушники, корпус которых выполнен из дерева. Об этом сообщает портал Gizmochina. Новинка получила название ATH-WB2022.

Фото: газета.ру газета.ру

Поставщиком материалов для корпуса выступил японский производитель гитар Fujigen — при производстве наушников используется древесина огненного клена, ореха и красного дерева. Сообщается, что дерево в конструкции позволило избавиться от акустических вибраций и звуковых искажений. Оголовье и амбушюры выполнены из алькантары, или искусственной замши.

ATH-WB2022 оснащены микрофоном, а также поддержкой Bluetooth для сопряжения с другими устройствами. Наушники способны работать до девяти часов без подзарядки.