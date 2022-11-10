В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
27 минут назад

Компания Audio-Technica представила первые в мире наушники, выполненные из дерева

Газета.Ru

Японский бренд Audio-Technica в честь своего 60-летнего юбилея представил первые в мире беспроводные наушники, корпус которых выполнен из дерева. Об этом сообщает портал Gizmochina. Новинка получила название ATH-WB2022.

Японский бренд представил первые в мире наушники из дерева
Фото: газета.ругазета.ру

Поставщиком материалов для корпуса выступил японский производитель гитар Fujigen — при производстве наушников используется древесина огненного клена, ореха и красного дерева. Сообщается, что дерево в конструкции позволило избавиться от акустических вибраций и звуковых искажений. Оголовье и амбушюры выполнены из алькантары, или искусственной замши.

ATH-WB2022 оснащены микрофоном, а также поддержкой Bluetooth для сопряжения с другими устройствами. Наушники способны работать до девяти часов без подзарядки.

Стоимость наушников составит $2,7 тыс. (около 165 тыс. руб.). Они появятся в продаже в начале 2023 года.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители