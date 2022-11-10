"Сообщения о сходном заболевании из других регионов пока не получили лабораторного подтверждения. Мы будем наблюдать за этой ситуацией, скорее всего, вспышка заболевания закончится сама собой, но не исключено, что инфекция будет распространяться, и тогда придется принимать какие-то меры", – добавил ученый.