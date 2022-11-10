В образцах тканей косуль, по неизвестной причине погибших в Свердловской области, обнаружили возбудителей трех болезней – клостридиоза, ринотрахеита и гемофилеза крупного рогатого скота. Об этом сообщил доктор биологических наук, заведующий лабораторией охотничьих животных Института экологии растений и животных УрО РАН Николай Корытин.
"Лабораторные исследования, проведенные во Владимире, в Федеральном центре охраны здоровья животных, показали наличие трех возбудителей болезней: клостридиоза, ринотрахеита и гемофилеза КРС (крупного рогатого скота) в разных сочетаниях. Ветеринарные врачи Свердловской области по совокупности клинических признаков квалифицировали заболевание как клостридиоз. За ситуацией ведут наблюдение специалисты территориального управления Россельхознадзора, госветслужбы, местного Госхотнадзора. Подчеркнуто, что в пробах животных не было обнаружено агентов особо опасных заболеваний", – гласит сообщение Корытина, размещенное в паблике института во "ВКонтакте".
Вместе с тем специалист отметил, что источник массового заражения по-прежнему остается неясным. При этом споры клостридий могут долгое время сохраняться в почве, передает "Уралинформбюро".
"Сообщения о сходном заболевании из других регионов пока не получили лабораторного подтверждения. Мы будем наблюдать за этой ситуацией, скорее всего, вспышка заболевания закончится сама собой, но не исключено, что инфекция будет распространяться, и тогда придется принимать какие-то меры", – добавил ученый.
Тем, кто употребляет мясо косуль в пищу, он рекомендовал его хорошо проваривать или прожаривать.
Первых погибших косуль обнаружили в Курганской области – перед смертью парнокопытные бегали кругами и бились в конвульсиях. Позже падеж животных был выявлен в Богдановичском районе Свердловской области. В региональном управлении Россельхознадзора, комментируя массовую гибель косуль, агентству сообщили, что пока нет оснований для введения каких-либо ограничений.