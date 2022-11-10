Ученые оценили угрозу "климатического ада" для России

При этом на черноморском побережье разница будет заметна меньше из-за его пологого характера. Семенов добавил, что на таких пляжах России береговая линия может сместиться на сотни метров. Кроме того, существует риск повышения волн. Член Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Олег Анисимов заявил, что процесс подъема воды происходит медленно. При мягких сценариях к концу века он может составить 30–50 сантиметров, что стало бы ощутимо для прибрежных городов и поселков. Анисимов считает, что подъем уровня моря теоретически может затронуть такие города, как Мурманск, Архангельск и Санкт-Петербург. Причем в последнем случае на территорию оказывает влияние растаявший более 10 тысяч лет назад Скандинавский ледник. Восточное побережье Ботнического залива вследствие этого поднимается со скоростью 5–9 миллиметров в год. Это почти вдвое превышает современный рост уровня моря.