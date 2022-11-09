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1 час назад

Сколько зарубежных приложений отключили для россиян

Ferra.ru

Первый заместитель главы АНО «Диалог» Ленар Файзутдинов назвал количество приложений, которые были заблокированы для россиян на фоне санкций.

Сколько зарубежных приложений отключили для россиян
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По его словам, россияне в 2022 году лишились 7 тысяч приложений. В основном это продукты, связанные с финансовыми, развлекательными, информационными услугами, а также спортивные.

«В этом году россияне впервые в истории всего человечества столкнулись с тем, что [им] принудительно начали отключать приложения. Более семи тыс. приложений было отключено для российских пользователей», — отметил Файзутдинов.

Наука и техника,Ленар Файзутдинов,
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