Маск пообещал "много глупостей" в Twitter в ближайшее время

Бизнесмен Илон Маск заявил в Twitter, что в ближайшее время соцсеть «будет делать много глупостей». О том, какие конкретно действия будут предприниматься, он не рассказал, пишет RT.

Вместе с тем, предприниматель намекнул, что «будет сохранено то, что работает, и изменено то, что не работает».

Макс добавил, что принимает жалобы на работу соцсети.