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16 минут назад

Маск пообещал "много глупостей" в Twitter в ближайшее время

Илья Родин

Бизнесмен Илон Маск заявил в Twitter, что в ближайшее время соцсеть «будет делать много глупостей». О том, какие конкретно действия будут предприниматься, он не рассказал, пишет RT.

Вместе с тем, предприниматель намекнул, что «будет сохранено то, что работает, и изменено то, что не работает».

Макс добавил, что принимает жалобы на работу соцсети.

Ранее сообщалось, что состояние предпринимателя снизилось на $74 млрд с апреля 2022 года. По мнению экспертов, это вызвано тем, что Twitter чрезмерно отвлекает Маска от управления другими его компаниями.

Наука и техника,Видео,Илон Маск,
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