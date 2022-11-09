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1 час назад

Китай показал ракету для полётов на Луну размером с 30-этажный дом

Ferra.ruиещё 1

С самого старта ежегодной выставки Airshow China 2022 мы получаем оттуда информацию о различных интересных анонсах.

Китай показал ракету для полётов на Луну размером с 30-этажный дом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Одним из таких анонсов является демонстрация сверхтяжёлой ракеты-носителя нового поколения из Китая. Разрабатывался проект ракеты в рамках национальной лунной программы.

В числе вау-факторов космического аппарата отмечается его длина — 90 м. Это сопоставимо с высотой 30-этажной высотки.

Сообщается, что взлётная масса ракеты — около 2100 тонн. В свою очередь, на лунной орбите данный показатель увеличивается до 27 тонн, а на околоземной — до 70 тонн.

Ожидается, что первый полёт новинки состоится уже совсем скоро, в 2027 году. Дополнительные подробности о технологиях, применённых в устройстве, можно ожидать в будущем.

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