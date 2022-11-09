В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
57 минут назад

Как восстановить несохраненные файлы в Microsoft Word

Мария Иванова

Потеря важных документов из-за внезапной неполадки компьютера или скачка напряжения может стать большой проблемой, но, к счастью, все приложения Microsoft Office предлагают несколько способов восстановления потерянных файлов. В том числе и Microsoft Word, которым пользуются чаще всего. Сегодня мы расскажем, как открыть несохраненные документы и что делать, если нужно срочно их восстановить.

Как восстановить несохраненные файлы в Microsoft Word
Фото: ТАССТАСС

Восстановление несохраненных документов

Видео дня

Актуальная версия Microsoft Word по умолчанию предлагает возможность резервного восстановления документов. Перейдите в меню «Открыть» и прокрутите список вниз до кнопки «Восстановить несохраненные документы». На экране появится папка, где хранятся файлы в расширении asd. Найдите тот, чья дата изменения примерно совпадает с датой и временем последнего редактирования нужного вам документа, и нажмите «Открыть».

Файлы резервного копирования

Откройте Microsoft Word, перейдите в дополнительные параметры файла и прокрутите список вниз до раздела «Сохранить». Если опция «Всегда создавать резервную копию включена», то приложение автоматически создает бэкапы документов, которые хранятся в расширении wbk. Есть вероятность, что текстовый редактор сохранил и ваш документ. Чтобы проверить, существует ли резервная копия, поищите wbk-файл в следующих директориях.

  • C:\Users\ваше имя пользователя\AppData\Roaming\Microsoft\Word
  • C:\Users\ваше имя пользователя\AppData\Local\Microsoft\Office\UnsavedFiles

Для того, чтобы точно не пропустить резервную копию, поищите wbk-файлы прямо через меню «Пуск»: просто введите .wbk в строку поиска. Если нужный вам файл найдется, откройте его, как любой другой документ Word.

Файлы автоматического восстановления

Microsoft Word при каждом запуске выполняет поиск файлов для автоматического восстановления несохраненных документов. Вы можете попытаться закрыть и открыть программу заново, чтобы воспользоваться этой функцией. Если Word найдет файлы восстановления, при запуске программы слева появится панель «Восстановление документов», где несохраненный будет отмечен как «исходный» или «восстановлено».

Чтобы восстановить документ, дважды нажмите по нему в панели восстановления и сохраните отдельным docx-файлом. При необходимости также вручную поменяйте расширение файла, кликнув на него правой клавишей мыши и выбрав опцию «Переименовать».

Поиск временных файлов

Временные файлы, которые хранятся в расширении tmp, также могут помочь вам в восстановлении несохраненных документов. Их можно попытаться найти следующим образом.

  • Откройте меню «Пуск».
  • Введите в строку поиска .tmp и нажмите Enter.
  • Выберите вкладку «Документы».
  • Пролистайте файлы и найдите среди них те, чьи имена соответствуют последним датам и времени редактирования потерянного документа.

Если вы отыскали временный файл несохраненного документа, его необходимо восстановить через Microsoft Word.

  • Откройте Word.
  • Перейдите в меню «Файл» — «Открыть» — вкладка «Папки».
  • Найдите папку, где расположен нужный вам временный файл.
  • Выберите имя папки в верхней части окна, чтобы открыть проводник.
  • Измените тип файла на «Все файлы».
  • Откройте нужный tmp-файл.
Наука и техника,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители