Как восстановить несохраненные файлы в Microsoft Word

Потеря важных документов из-за внезапной неполадки компьютера или скачка напряжения может стать большой проблемой, но, к счастью, все приложения Microsoft Office предлагают несколько способов восстановления потерянных файлов. В том числе и Microsoft Word, которым пользуются чаще всего. Сегодня мы расскажем, как открыть несохраненные документы и что делать, если нужно срочно их восстановить.

Фото: ТАСС ТАСС

Восстановление несохраненных документов

Видео дня

Актуальная версия Microsoft Word по умолчанию предлагает возможность резервного восстановления документов. Перейдите в меню «Открыть» и прокрутите список вниз до кнопки «Восстановить несохраненные документы». На экране появится папка, где хранятся файлы в расширении asd. Найдите тот, чья дата изменения примерно совпадает с датой и временем последнего редактирования нужного вам документа, и нажмите «Открыть».

Файлы резервного копирования

Откройте Microsoft Word, перейдите в дополнительные параметры файла и прокрутите список вниз до раздела «Сохранить». Если опция «Всегда создавать резервную копию включена», то приложение автоматически создает бэкапы документов, которые хранятся в расширении wbk. Есть вероятность, что текстовый редактор сохранил и ваш документ. Чтобы проверить, существует ли резервная копия, поищите wbk-файл в следующих директориях.

C:\Users\ваше имя пользователя\AppData\Roaming\Microsoft\Word

C:\Users\ваше имя пользователя\AppData\Local\Microsoft\Office\UnsavedFiles

Для того, чтобы точно не пропустить резервную копию, поищите wbk-файлы прямо через меню «Пуск»: просто введите .wbk в строку поиска. Если нужный вам файл найдется, откройте его, как любой другой документ Word.

Файлы автоматического восстановления

Microsoft Word при каждом запуске выполняет поиск файлов для автоматического восстановления несохраненных документов. Вы можете попытаться закрыть и открыть программу заново, чтобы воспользоваться этой функцией. Если Word найдет файлы восстановления, при запуске программы слева появится панель «Восстановление документов», где несохраненный будет отмечен как «исходный» или «восстановлено».

Чтобы восстановить документ, дважды нажмите по нему в панели восстановления и сохраните отдельным docx-файлом. При необходимости также вручную поменяйте расширение файла, кликнув на него правой клавишей мыши и выбрав опцию «Переименовать».

Поиск временных файлов

Временные файлы, которые хранятся в расширении tmp, также могут помочь вам в восстановлении несохраненных документов. Их можно попытаться найти следующим образом.

Откройте меню «Пуск».

Введите в строку поиска .tmp и нажмите Enter.

Выберите вкладку «Документы».

Пролистайте файлы и найдите среди них те, чьи имена соответствуют последним датам и времени редактирования потерянного документа.

Если вы отыскали временный файл несохраненного документа, его необходимо восстановить через Microsoft Word.