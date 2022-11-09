Питерские ученые рассказали о создании «умной» одежды

Специалисты из Санкт-Петербурга рассказали газете ВЗГЛЯД, какие технологии применяют российские инженеры-технологи для создания «умной одежды» и как осуществляется производство таких изделий в условиях санкционных ограничений.

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В Петербурге стартап Северо-Западного наноцентра «АктикТекс» в сотрудничестве с учеными Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали «умную» одежду. Наряду с традиционными для нее функциями, она интерактивно взаимодействует с окружающей средой, воспринимая и реагируя на ее изменения. Она может «следить» за состоянием здоровья, реагировать на повышение и понижение температуры, собирать и обрабатывать данные о пульсе и сердечном ритме человека, рассказывает доктор химических наук, руководитель стратегического проекта СПбГУПТД «Умные материалы, волокна и текстиль» Елена Сашина.

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Ученые вуза уже запатентовали и предложили промышленности способ придания текстильным материалам и изделиям устойчивых к многократным стиркам антибактериальных и противогрибковых свойств, продолжает эксперт. Состав на основе биметаллических наночастиц обладает очень высокой эффективностью в уничтожении распространенных бактерий и грибков, и полностью безопасен при использовании.

«К специальному текстилю предъявляются особые требования – выдерживать большую нагрузку, крайне высокие и крайне низкие температуры. Для такого текстиля исследователями СПбГУПТД разрабатываются модифицирующие составы, позволяющие повысить хладостойкость одежды для покорителей Арктики и увеличить термостойкость одежды для пожарных», – говорит специалист.

Она отмечает, что санкции Запада, конечно, сказались на векторе развития науки и промышленности, заставив их опираться на собственные знания, сырье, оборудование и технологии. Но в то же время они придали развитию отечественных технологий ускорение, открыли новые пути.

«Разрабатывая способы модификации текстильных материалов, мы наряду с этим изыскиваем способ синтеза реагентов-модификаторов, если они не производятся отечественной промышленностью. И часто найденные нами способы оказываются проще, эффективнее, экологичнее. Предлагая востребованные обществом и промышленностью инновационные материалы с заданными свойствами, мы используем отечественное сырье и учитываем концепцию устойчивого развития, предполагающую бережное отношение к ресурсам, то есть вторичное и многократное их применение», – делится Сашина.

По ее словам, мир науки и образования не ограничивается странами Запада, поэтому международный обмен научными знаниями не остановлен. Сотрудничество продолжается с Центральной и Средней Азией, Китаем, где текстильная промышленность составляет значительную часть ВВП.

В свою очередь доцент СПбГУПТД, исполнительный директор стартапа «АрктикТекс» Ольга Москалюк рассказала, что компания создает греющие модули, которые в дальнейшем интегрируются в изделие. Греющий модуль – это текстильный материал, при производстве которого применяются углеродные нанотрубки, преобразующие ткань в самостоятельный нагревающий элемент. Такая технология обеспечивает большую площадь и равномерность обогрева.

«Интегрированный в одежду греющий модуль прогревается до рабочей температуры всего за 40 секунд, обеспечивая распределение тепла по всей поверхности полотна. Способность материала к быстрому нагреву позволяет в 2 раза сократить вес готового изделия за счет уменьшения толщины утеплителя. Нагрев полотна происходит от портативного источника энергии, заряда которого хватает от 4-х часов непрерывной работы. Максимальная температура нагрева – 45 градусов Цельсия, что обеспечивает комфорт и безопасность для человека», – отмечает специалист.

Применяется данная технология уже сегодня, подчеркивает собеседница. Например, в категории «одежда специального назначения» – комплект из комбинезона и куртки для работы в экстремальных погодных условиях при температуре до минус 30 градусов Цельсия, или при создании туристической и спортивной экипировки. Также греющие модули применяют в повседневной одежде для взрослых и детей.

Также, продолжает эксперт, команда стартапа «Текстиль и техника» занимается разработками в области антистатических материалов без заземления и дополнительных покрытий. Данный тип технического текстиля имеет широкий спектр применения – от мягкой упаковки и обивки сидений автомобилей до ковровых покрытий, средств индивидуальной защиты и спецодежды. А коллеги из стартапа «ФлексФид» специализируются на текстиле со встроенными NFC и RFID-метками, которые используются для защиты от фальсификации и идентификации продукции.

Интересные разработки есть и у стартапа «ТехЭкра», рассказывает директор. Они занимаются созданием электропроводящих синтетических нитей для производства экранирующего текстиля, способного обеспечить защиту от электромагнитных излучений. Например, данные нити можно использовать при производстве ткани для индивидуальных и защитных шунтирующих комплектов.

Она подчеркивает, что и антироссийские санкции компания не особо ощущает, поскольку при создании стартапа специалисты фокусировались на российских производителей. Например, ключевым компонентом для изготовления электропроводящих тканей являются углеродные нанотрубки, производство которых располагается в Новосибирске. «На текущий момент приоритетным направлением для нас является локализация производства в СЗФО и выстраивание производственных цепочек с отечественными производителями химических веществ и электронных компонентов», – заключила Москалюк.