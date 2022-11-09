В Yappy прокомментировали сообщения об утечке данных

Российская соцсеть Yappy, которую считают отечественным аналогом TikTok, отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения об утечке данных пользователей. Комментарий платформы приводит РИА Новости.
В соцсети указали, что в ходе плановых проверок служба безопасности сервиса регулярно фиксирует попытки хакерских атак.
«Сейчас в открытом доступе оказались неактуальные дампы обезличенных пользовательских данных, содержащие никнеймы и номера телефонов», — заявили в компании.
В Yappy также отметили, что приложение не собирает с юзеров их фамилии, даты рождения и другие персональные данные. Утечка не могла бы привести к риску их бесконтрольного распространения, заверили представители платформы.
«Система киберзащиты платформы постоянно усиливается», — добавили в компании.
Об атаке на Yappy 8 ноября сообщило «Ъ». Издание, ссылаясь на профильные Telegram-каналы и собственные источники, уточнило, что «проукраинские» хакеры похитили данные пользователей соцсети. Отмечалось, что в открытый доступ попали два миллиона строк, содержащие ФИО юзеров, их мобильные телефоны, даты регистрации в сервисе и другие данные.
Соцсеть Yappy была запущена в ноябре 2021 года компанией Ritm Media, входящей в холдинг «Газпром-медиа». Платформа позволяет снимать и редактировать видео длительностью до одной минуты, создавать совместные ролики, а также дополнять уже опубликованные вирусные видео и делиться ими.