Появился первый складной iPhone

В Китае группа энтузиастов собрала складной iPhone. Аппарат под названием iPhone V получил корпус-раскладушку по типу Galaxy Z Flip от Motorola RAZR 2020 и компоненты от iPhone 13 Pro, пишет Gizmochina.
Фактически работа заключалась во внедрении обычного iPhone в корпус складной модели. В нижней части телефона разместилась материнская плата с однокристальной системой и памятью, а в верхней части — аккумулятор и модули камер. Всего на модификацию ушло около года, но пока проект находится в стадии прототипа. Фанаты уже продемонстрировали его работу — новый экран сгибается, а камера снимает фото и видео.
Отметим, что слухи о разработке складного iPhone ходят давно, однако официально Apple никогда не подтверждала информацию о работе над подобной моделью. Сперва инсайдеры говорили, что новое устройство может увидеть свет в 2022 году, однако сейчас источники заявляют, что ждать его стоит не раньше 2024 года.