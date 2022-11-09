Появился первый складной iPhone

В Китае группа энтузиастов собрала складной iPhone. Аппарат под названием iPhone V получил корпус-раскладушку по типу Galaxy Z Flip от Motorola RAZR 2020 и компоненты от iPhone 13 Pro, пишет Gizmochina.

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Фактически работа заключалась во внедрении обычного iPhone в корпус складной модели. В нижней части телефона разместилась материнская плата с однокристальной системой и памятью, а в верхней части — аккумулятор и модули камер. Всего на модификацию ушло около года, но пока проект находится в стадии прототипа. Фанаты уже продемонстрировали его работу — новый экран сгибается, а камера снимает фото и видео.