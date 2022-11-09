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1 час назад

Появился первый складной iPhone

Елена Прошина

В Китае группа энтузиастов собрала складной iPhone. Аппарат под названием iPhone V получил корпус-раскладушку по типу Galaxy Z Flip от Motorola RAZR 2020 и компоненты от iPhone 13 Pro, пишет Gizmochina.

Появился первый складной iPhone
Фото: скриншотскриншот

Фактически работа заключалась во внедрении обычного iPhone в корпус складной модели. В нижней части телефона разместилась материнская плата с однокристальной системой и памятью, а в верхней части — аккумулятор и модули камер. Всего на модификацию ушло около года, но пока проект находится в стадии прототипа. Фанаты уже продемонстрировали его работу — новый экран сгибается, а камера снимает фото и видео.

Отметим, что слухи о разработке складного iPhone ходят давно, однако официально Apple никогда не подтверждала информацию о работе над подобной моделью. Сперва инсайдеры говорили, что новое устройство может увидеть свет в 2022 году, однако сейчас источники заявляют, что ждать его стоит не раньше 2024 года.

Наука и техника,Apple,
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