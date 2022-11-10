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21 минуту назад

Сбер объявил о запуске SberPay NFC

Lenta.ruиещё 4

Сбербанк запускает SberPay NFC на смартфонах Android в ноябре. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев в ходе форума Finopolis.

Сбер объявил о запуске SberPay NFC
Фото: UnsplashUnsplash

Отмечается, что в сервисе будут доступны карты «Мир». Если у клиента имеется устройство на базе Android, он сможет оплачивать покупки, приложив телефон к терминалу. На аппаратах компании Apple можно будет пользоваться QR-кодом.

«Мы рады вернуть клиентам сервисы, к которым они привыкли», — отметил представитель кредитной организации.

По его словам, когда пользователям были доступны сервисы Google Pay и Apple Pay, у SberPay было около двух миллионов юзеров — однако теперь эта цифра увеличится. В настоящее время около 700 тысяч терминалов Сбера поддерживают данную технологию, до конца года предполагается увеличить данный показатель до миллиона.

17 октября сообщалось, что оплата через SberPay QR теперь доступна на экранах эквайринговых терминалов Сбербанка, установленных на кассах в торговых точках. К банкам, имеющим возможность оплаты через сервис SberPay по оплате по QR, присоединился и Альфа-Банк, клиенты которого могут теперь оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода через мобильное приложение этого банка.

Наука и техника,Кирилл Царев,Альфа-банк,Google,Сбербанк России,Apple,
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