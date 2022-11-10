Сбер объявил о запуске SberPay NFC

Сбербанк запускает SberPay NFC на смартфонах Android в ноябре. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев в ходе форума Finopolis.

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Отмечается, что в сервисе будут доступны карты «Мир». Если у клиента имеется устройство на базе Android, он сможет оплачивать покупки, приложив телефон к терминалу. На аппаратах компании Apple можно будет пользоваться QR-кодом.

«Мы рады вернуть клиентам сервисы, к которым они привыкли», — отметил представитель кредитной организации.

По его словам, когда пользователям были доступны сервисы Google Pay и Apple Pay, у SberPay было около двух миллионов юзеров — однако теперь эта цифра увеличится. В настоящее время около 700 тысяч терминалов Сбера поддерживают данную технологию, до конца года предполагается увеличить данный показатель до миллиона.