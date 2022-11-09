Суперкомпьютер установил дату конца света

Суперкомпьютер World One, который прогнозирует цивилизационные закономерности, установил срок, когда вымрет человечество. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание The Daily Star.
На вычисления World One влияет много факторов, включая уровень рождаемости и степень загрязнения окружающей среды. Ряд прогнозов уже сбылись, в том числе о снижении доступности природных ресурсов и жизненно важных минералов.
Сейчас машина определила, что крах цивилизации произойдет к 2050 году. Основным фактором станет загрязнение планеты, в результате чего начнут гибнуть люди.
«На данном этапе, примерно с 2040 по 2050 год, цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, перестанет существовать», — говорится в статье.
Ранее о том, что человечество вымрет, как и динозавры, говорил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.