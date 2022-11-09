Суперкомпьютер установил дату конца света

Суперкомпьютер World One, который прогнозирует цивилизационные закономерности, установил срок, когда вымрет человечество. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание The Daily Star.

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На вычисления World One влияет много факторов, включая уровень рождаемости и степень загрязнения окружающей среды. Ряд прогнозов уже сбылись, в том числе о снижении доступности природных ресурсов и жизненно важных минералов.

Сейчас машина определила, что крах цивилизации произойдет к 2050 году. Основным фактором станет загрязнение планеты, в результате чего начнут гибнуть люди.

«На данном этапе, примерно с 2040 по 2050 год, цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, перестанет существовать», — говорится в статье.