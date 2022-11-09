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32 минуты назад

Определена причина первого в истории Земли массового вымирания

Елена Прошина

Ученые Технологического института Вирджинии установили, что первое в истории Земли массовое вымирание произошло примерно 550 миллионов лет назад в связи со снижением уровня растворенного в воде кислорода. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на статью в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Определена причина первого в истории Земли массового вымирания
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что первое известное массовое вымирание произошло в конце эдиакарского периода. Эдиакарская биота — самые древние сложные организмы, которые жили примерно 635-542 миллионов лет назад. Биота состоит из трех разных по времени комплексов — Авалонского, Беломорского и Нама. У каждого есть свое родовое разнообразие, но оно значительно снижается от Беломорского комплекса к Наме. Ученые предполагают, что это связано с массовым вымиранием, однако его причины до сих пор оставались неясными.

Исследователи проанализировали ряд окаменелостей эдиакарской биоты, чтобы вычислить параметры сред, в которых обитали древние животные, и при каких условиях происходило их захоронение. Выяснилось, что около 80% животных, существовавших во времена Беломорского комплекса, отсутствовали в комплексе Нама. Ученые отметили, что систематические ошибки выборки исключены, так как представленность мест отбора проб и условия осадконакопления между комплексами схожи друг с другом. Между Беломорским комплексом и комплексом Нама минимальные экологические различия, поэтому вариант замещения одной биотой другой невозможен.

Исчезнувшие таксоны характеризуются множеством поведенческих и морфологических особенностей, это не опровергает модель массового вымирания. В тот период выживали те виды животных, чьей особенностью была большая площадь тела по отношению к объему. Это подтверждает теорию об уменьшении глобальной доступности кислорода в океане.

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