Определена причина первого в истории Земли массового вымирания

Ученые Технологического института Вирджинии установили, что первое в истории Земли массовое вымирание произошло примерно 550 миллионов лет назад в связи со снижением уровня растворенного в воде кислорода. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на статью в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).