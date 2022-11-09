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40 минут назад

В Приангарье наладили выпуск комплектующих для самолетов МС-21

ТАСС

Производители Иркутской области с целью обеспечить импортозамещение в 2022 году организовали выпуск комплектующих для самолетов МС-21, а также расширили линейку модульных полиэтиленовых резервуаров и выпуск светодиодных светильников. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра экономического развития и промышленности региона Марина Петрова.

В Приангарье наладили выпуск комплектующих для самолетов МС-21
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Благодаря поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) действующие предприятия расширили выпуск местной продукции: "Ирпласт" расширил линейку модульных полиэтиленовых резервуаров, "Промтех-Иркутск" организовал выпуск комплектующих для самолета МС-21, в Ангарске расширили производство светодиодных светильников. И это лишь часть наиболее крупных проектов", - сказала собеседница агентства.

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В частности, "Промтех-Иркутск" получил от федерального Фонда развития промышленности льготный заем на 54,8 млн рублей, еще 23,5 млн - от областного ФРП. Было налажено производство комплектов бортовой кабельной и трубопроводной сети в объемах, соответствующих графику производства Иркутского авиационного завода, полностью удовлетворяя его спрос на эту продукцию.

"Малый и средний бизнес работает с вопросом импортозамещения. Например, представители легкой промышленность сейчас активно занимают освободившиеся ниши, берут новые заказы, а для их обеспечения создают новые производственные площадки. Этим летом Ангарская швейная фабрика открыла дополнительное производство в селе Аларь, где работает 36 швей, и рассматривает создание еще одного цеха. В ближайшее время в целях импортозамещения планируется увеличение объемов производства изделий из алюминия, осветительного оборудования, кабелей, оборудования для оснащения самолетов, различного металлопроката", - сказала Петрова.

В августе в регионе открылся первый в Восточной Сибири завод по производству силикатных кирпичей. Его продукция заменит на рынке импортные аналоги. За сутки он может производить до 210 тыс. единиц кирпича, а в год - порядка 35 млн.

По информации регионального Минэкономразвития, в Иркутской области в настоящее время производится 24 вида продукции импортозамещения. Это в том числе лекарственные препараты, картон, лак и краска, удобрения. Всего необходимо обеспечить импортозамещение 45 видов продукции.

Наука и техника,Марина Петрова,Иркутский авиазавод,Фонд развития промышленности,Минэкономразвития,
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